Идеи для интерьера: смелые цветовые решения для вашей квартиры

Многие избегают использования ярких оттенков в интерьере, предпочитая классические тона. Однако, иногда яркость может быть весьма кстати.
Эксперт по дизайну Юлия Тычино рекомендует тщательно подбирать подходящие сочетания.
Какие варианты стоит рассмотреть при оформлении квартиры:
Классический белый
Белый цвет может показаться скучным и неактуальным, если использовать его как основной оттенок. Но сочетание с желтыми акцентами придаст интерьеру модный и привлекательный вид.
Древесный или глиняный
Эти природные оттенки создают уютную атмосферу, особенно в сочетании с желтым. Они гармонируют друг с другом, создавая теплое и комфортное пространство.
Винный
Этот необычный цвет точно привлечет внимание. Винный и желтый смотрятся свежо и интересно, а их комбинация придаст интерьеру богатый и эффектный вид.
Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.