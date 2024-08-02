Идеи для интерьера: смелые цветовые решения для вашей квартиры

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Как сделать интерьер стильным с помощью ярких оттенков

0:58
Недвижимость

Многие избегают использования ярких оттенков в интерьере, предпочитая классические тона. Однако, иногда яркость может быть весьма кстати.

Как сделать интерьер стильным с помощью ярких оттенков
Фото: PublicDomainPictures.net by Rani Ramli, CC0

Эксперт по дизайну Юлия Тычино рекомендует тщательно подбирать подходящие сочетания.

Какие варианты стоит рассмотреть при оформлении квартиры:

Классический белый
Белый цвет может показаться скучным и неактуальным, если использовать его как основной оттенок. Но сочетание с желтыми акцентами придаст интерьеру модный и привлекательный вид.

Древесный или глиняный
Эти природные оттенки создают уютную атмосферу, особенно в сочетании с желтым. Они гармонируют друг с другом, создавая теплое и комфортное пространство.

Винный
Этот необычный цвет точно привлечет внимание. Винный и желтый смотрятся свежо и интересно, а их комбинация придаст интерьеру богатый и эффектный вид.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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