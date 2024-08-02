Три ошибки в оформлении кухни, которые делают ее неухоженной

Три распространенные ошибки в оформлении кухни

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Иногда, даже после тщательной и качественной уборки, кухня все равно может выглядеть неухоженной, захламленной и грязной.

Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, PDM

Причина не в том, что вы плохо убираетесь, а в возможных ошибках в оформлении кухни.

Однако эти ошибки можно исправить, считает дизайнер Юлия Тычино.

Три самых распространённых ошибки:

Слишком много предметов на столешнице

Кухня должна иметь достаточное количество мест для хранения, чтобы каждый предмет был убран. Иначе создается впечатление захламленности. Если какими-то гаджетами вы не пользуетесь, их лучше убрать, чтобы кухня выглядела более ухоженной и чистой.

Обилие открытых полок

Хотя на фотографиях такие системы хранения выглядят привлекательно, в реальности они часто приводят к беспорядку. Со временем на открытых полках накапливаются вещи, портящие внешний вид. Лучше оставить несколько открытых полок для декора, но основное пространство должно занимать закрытая система хранения.

Некачественный или неухоженный текстиль

Кухня не будет выглядеть лучше, если на ней висят некрасивые шторы, грязные полотенца и странные скатерти. Текстиль играет важную роль в создании атмосферы, и если он подобран плохо, кухня будет выглядеть неряшливо.