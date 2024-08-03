Выяснилось, какую сумму россияне готовы платить за ипотеку в месяц

Размер выплат по ипотеке, на который согласны россияне, равен 40 тыс. рублей в месяц

Согласно результатам опроса, проведённого сервисами "Авито Работа" и "Авито Недвижимость", россияне в среднем готовы выплачивать по ипотеке около 40 тысяч рублей в месяц.

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Самые высокие суммы ежемесячно согласны отдавать представители автомобильного бизнеса — примерно 79 тысяч рублей. За ними следуют специалисты в области маркетинга, рекламы и PR (75 тысяч рублей), IT и телекоммуникаций (54 тысячи рублей) и онлайн-торговли (51 тысяча рублей).

Около трети опрошенных (37%) могут выплачивать до 20 тысяч рублей в месяц, каждый третий готов отдавать от 20 до 40 тысяч рублей, а 11% считают комфортной сумму от 40 до 60 тысяч рублей, пишет Газета.Ru.

Только 5% респондентов могут позволить себе выплачивать от 60 до 80 тысяч рублей в месяц, 3% — от 80 до 100 тысяч рублей, а 6% — более 100 тысяч рублей.