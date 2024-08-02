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5 простых способов улучшить интерьер квартиры: советы эксперта

5 простых способов улучшить интерьер квартиры

Недвижимость

Иногда интерьер квартиры, несмотря на все усилия её владельцев, не выглядит ни стильным, ни современным, ни дорогим.

5 простых способов улучшить интерьер квартиры
Фото: Личный аккаунт Веры Брежневой в соцсетях by Вера Брежнева

Хотя используются модные и дорогие детали, комнаты могут всё равно выглядеть дешёво.

Причиной этого могут быть небольшие ошибки в организации освещения или в соблюдении гармонии элементов интерьера.

Юлия Тычино, эксперт по дизайну и интерьеру обозначила несколько мелочей, которые могут лишить интерьер стиля и выразительности.

Хорошая новость заключается в том, что все эти недостатки легко исправимы.

Неправильное освещение
Для создания стильного и уютного интерьера нужно многослойное освещение. Один светильник не справится. Используйте люстру, бра, настенные и настольные лампы.

Неудачный текстиль
Не оформляйте интерьер тканями из дешёвых материалов. Для маленьких помещений лучше избегать текстиля с крупными узорами.

Непропорциональная мебель
Размер мебели должен соответствовать размеру комнаты. Большой диван в маленькой комнате или слишком маленькое кресло в большом помещении — это ошибки, которые стоит исправить.

Маленький ковёр
Ковёр не должен быть слишком маленьким. Маленький ковёр визуально уменьшает пространство. Замените его на более крупный или уберите совсем.

Вертикальные жалюзи
Вертикальные тканевые жалюзи уже не в моде. Они могут превратить уютную комнату в офис или учебный кабинет. Замените их горизонтальными жалюзи или используйте шторы для более современного вида.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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