Ипотечное рабство: айтишникам запретили увольняться до полного погашения кредита

IT-специалистам запретили увольняться до погашения льготного кредита на жильё

0:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Российским IT-специалистам, взявшим льготную IT-ипотеку, теперь запрещено увольняться до полного погашения кредита на жильё.

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Об этом сообщили Минцифры через Telegram-канал.

Ранее IT-работникам требовалось работать в компании минимум пять лет с момента получения кредита. Теперь же они обязаны оставаться на своем рабочем месте на протяжении всего срока ипотеки.

Кроме того, Минцифры объявили о других изменениях в условиях льготных кредитов для IT-специалистов. Теперь ставка по IT-ипотеке не должна превышать 6 процентов годовых, в то время как ранее этот показатель был ограничен 5 процентами.