Ипотечное рабство: айтишникам запретили увольняться до полного погашения кредита

Российским IT-специалистам, взявшим льготную IT-ипотеку, теперь запрещено увольняться до полного погашения кредита на жильё.
Об этом сообщили Минцифры через Telegram-канал.
Ранее IT-работникам требовалось работать в компании минимум пять лет с момента получения кредита. Теперь же они обязаны оставаться на своем рабочем месте на протяжении всего срока ипотеки.
Кроме того, Минцифры объявили о других изменениях в условиях льготных кредитов для IT-специалистов. Теперь ставка по IT-ипотеке не должна превышать 6 процентов годовых, в то время как ранее этот показатель был ограничен 5 процентами.
Вторые сутки по аэродрому ВСУ в Вознесенске активно летят "Искандеры" и беспилотники. Также ночью ВС РФ нанесли мощный комбинированный удар по объектам в тылах.