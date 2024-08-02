Как избежать распространённых ошибок при строительстве дома: советы от эксперта

Принцип "чем больше, тем лучше" не всегда работает, особенно когда речь идет о строительстве собственного дома.
Если вы решили построить дом своими силами, учтите советы дизайнера Юлии Тычино, чтобы избежать ошибок, связанных с чрезмерным стремлением к масштабности.
Откажитесь от балкона
Балкон действительно полезен в квартире, где он выполняет функции для быта и гигиены. Но в загородном доме его необходимость становится сомнительной. Чаще всего с балкона будет вид на забор соседей, расположенный всего в нескольких метрах. Бытовые задачи, которые решает балкон в квартире, можно легко организовать на территории дачи.
Мансарда тоже может стать лишней
Мансарда имеет смысл только если вы готовы постоянно заботиться о ней и поддерживать в хорошем состоянии. В противном случае со временем она может превратиться в неуклюжий чердак или склад для ненужных вещей.
Подземный гараж — не всегда оптимальный выбор
Идея подземного гаража выглядит привлекательно, но стоит помнить, что его строительство сопряжено с трудностями и рисками. Даже если удастся построить такой гараж, он может оказаться под угрозой затопления, что приведет к повреждению не только самого гаража, но и всего имущества. Гораздо проще и дешевле построить обычный наземный гараж рядом с домом.
Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.