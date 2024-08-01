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Наконец-то "оттепель": эксперт прогнозирует снижение ипотечных ставок в 2025 году

Колядов: на российском рынке недвижимости ожидается "оттепель"

0:52
Недвижимость

В 2025 году на российском рынке недвижимости ожидается "оттепель", что проявится в снижении ипотечных ставок на 2-3 процента относительно 2024 года.

Колядов: на российском рынке недвижимости ожидается "оттепель"
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Это предсказал руководитель по работе с физическими лицами компании "Страховой брокер AMsec24" Максим Колядов, согласно сообщению "Газета.Ru".

 Колядов посоветовал защищать сбережения от инфляции, используя различные финансовые инструменты, такие как банковские депозиты, облигации или акции компаний. Также он рекомендовал инвестировать в товары длительного пользования.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина предсказала снижение ипотечных ставок. Она отметила, что замедление инфляции является одной из целей финансового регулятора.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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