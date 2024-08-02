"Рынок недвижимости ждет оттепель": предсказаны сроки начала снижения ипотечных ставок

В 2025 году ипотечные ставки могут снизиться на 2-3% от нынешних, предрёк руководитель по работе с физическими лицами компании "Страховой брокер AMsec24" Максим Колядов.
"Ожидается, что в 2025 году рынок недвижимости ждёт "оттепель", и мы сможем увидеть ставку по ипотечным программам на 2-3% ниже, чем установлена в 2024 году", — пояснил он "Газете.Ru" в четверг.
По словам собеседника издания, многие из тех, у кого есть накопления, пока воздерживаются от покупки недвижимости. И не зря — защитить сбережения от инфляции можно более выгодными способами.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина пообещала неизбежное сниждение ипотечных ставок.
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