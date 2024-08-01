В Минстрое предложили новый подход к оценке аварийного состояния многоквартирных домов

Министерство строительства намерено изменить методику выявления аварийных домов. В проекте постановления, подготовленном ведомством и опубликованном на портале нормативных правовых актов, перечислены основания для признания многоквартирных домов аварийными.
Согласно пояснительной записке к документу, дома будут признаваться подлежащими сносу или реконструкции при аварийном техническом состоянии здания в целом, а не отдельных его несущих конструкций.
Решение о признании многоквартирного дома аварийным должно быть подтверждено расчётами, выполненными по межгосударственным стандартам. Для домов высотой не более двух этажей будет использоваться альтернативный метод признания аварийности. В этом случае будут применяться правила оценки аварийного и ограниченно-работоспособного технического состояния многоквартирных жилых зданий. Это обусловлено тем, что такие дома имеют простую конструкцию, и выводы об их аварийности можно сделать без сложных и дорогостоящих исследований.
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