В Минстрое предложили новый подход к оценке аварийного состояния многоквартирных домов

Минстрой пересмотрит критерии аварийности многоквартирных домов

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Министерство строительства намерено изменить методику выявления аварийных домов. В проекте постановления, подготовленном ведомством и опубликованном на портале нормативных правовых актов, перечислены основания для признания многоквартирных домов аварийными.

Фото: Self-photographed by Mitte (Georg Mittenecker), CC BY-SA 2.5

Согласно пояснительной записке к документу, дома будут признаваться подлежащими сносу или реконструкции при аварийном техническом состоянии здания в целом, а не отдельных его несущих конструкций.

Решение о признании многоквартирного дома аварийным должно быть подтверждено расчётами, выполненными по межгосударственным стандартам. Для домов высотой не более двух этажей будет использоваться альтернативный метод признания аварийности. В этом случае будут применяться правила оценки аварийного и ограниченно-работоспособного технического состояния многоквартирных жилых зданий. Это обусловлено тем, что такие дома имеют простую конструкцию, и выводы об их аварийности можно сделать без сложных и дорогостоящих исследований.