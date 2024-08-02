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Подсчитана астрономическая переплата по ипотеке на её нынешних кабальных условиях

Переплата по ипотеке — это в среднем плюс ещё две квартиры, подсчитала экономист

0:43
Недвижимость

Переплата по ипотеке на её нынешних условиях может составить ещё две стоимости квартиры, подсчитала экономист Татьяна Куликова для NewsInfo.Ru.

Переплата по ипотеке — это в среднем плюс ещё две квартиры, подсчитала экономист
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Чем больше срок, тем больше переплата, так как вы больше процентов платите, — пояснила она. — Но здесь надо ещё понимать такую вещь, что ведь это же в номинале считается. Понятное дело, что там же ещё инфляция".

Если взять гипотетическую ипотеку со ставкой, равной инфляции, то переплаты не будет, добавила собеседница издания. "Вообще, ставки выше, чем инфляция, так что переплата будет", — заключила она.

И будут ещё выше, спрогнозировали ранее в TYMY.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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