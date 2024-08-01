Спрос россиян на зарубежную недвижимость снизился на 19% в первой половине 2024 года

Россияне стали реже покупать зарубежную недвижимость

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В первой половине 2024 года спрос россиян на зарубежную недвижимость снизился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Последние два года рынок был перегрет, но сейчас покупатели более взвешенно подходят к покупке, увеличилось время принятия решений.

Закрытие паспортной программы на Карибах также повлияло на снижение числа сделок. Интерес к иммиграционным и инвестиционным сделкам сохранился в соотношении 40 на 60%.

Спрос стал более рассредоточенным по странам. В первой половине 2023 года покупатели фокусировались на странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, а в 2024 году сделки также совершаются в странах Европы, на которые приходится 35% покупок. Популярны программы иммиграции во Францию, Испанию и на Кипр. Юго-Восточная Азия остается лидером по спросу, особенно Таиланд и Бали. Интерес к региону Ближнего Востока также стабилен, с Турцией в топ-5 по спросу.

Растёт число сделок в нескольких странах одновременно, включая новые направления, такие как Катар, Вьетнам, Камбоджа и Маврикий. Ожидается, что спрос на зарубежную недвижимость стабилизируется и вернётся к среднегодовым показателям до 2022 года.