Предсказано дальнейшее подорожание ипотеки

TYMY оценила рост ипотечных ставок в августе

0:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В августе продолжится рост ставок по ипотеке, пишет в среду "Газета.Ru" со ссылкой на прогноз платформы банковских рекомендаций TYMY.

Фото: Министерство имущественных отношений Московской Области is licensed under Public domain

"Текущий уровень ставок по ипотеке позволяет банкам не торопиться с принятием решений, но некоторые наши партнёры уже сообщили о возможном повышении ставок в ближайшее время", — пояснил генеральный директор TYMY Алексей Майстренко.

Стимулом к подорожанию кредитования закономерно стало повышение ключевой ставки ЦБ РФ с 16% до 15% годовых. По словам Майстренко, по итогам июля средняя ипотечная ставка по реально одобренным кредитам составила 19,5-20%.

Ранее глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина пообещала неизбежное снижение ставок по ипотеке.