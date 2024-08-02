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Опровергнута ипотечная кабала айтишников: им разрешили увольняться без досрочной выплаты кредита

В Минцифры опровергли запрет на увольнение не выплатившим IT-ипотеку

0:43
Недвижимость

Сообщение Минцифры РФ о необходимости работать в IT-компании вплоть до полной выплаты льготной ипотеки для специалистов отрасли вызвало массу кривотолков о запрете на увольнение и едва ли не пожизненной кабале. Ведомство внесло уточнения.

В Минцифры опровергли запрет на увольнение не выплатившим IT-ипотеку
Фото: Reddit is licensed under public domain

Айтишник-заёмщик может уволиться из аккредитованной IT-компании в другую похожую сколько угодно раз до полной выплаты ипотеки. На поиск новой работы и трудоустройство ему даётся полгода, в течение которых сохраняется льготная ставка.

Исключение есть — нельзя менять работу в регионе на компанию в Москве или Санкт-Петербурге, на которые программа IT-ипотеки не распространяется.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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