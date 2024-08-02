Опровергнута ипотечная кабала айтишников: им разрешили увольняться без досрочной выплаты кредита

Сообщение Минцифры РФ о необходимости работать в IT-компании вплоть до полной выплаты льготной ипотеки для специалистов отрасли вызвало массу кривотолков о запрете на увольнение и едва ли не пожизненной кабале. Ведомство внесло уточнения.
Айтишник-заёмщик может уволиться из аккредитованной IT-компании в другую похожую сколько угодно раз до полной выплаты ипотеки. На поиск новой работы и трудоустройство ему даётся полгода, в течение которых сохраняется льготная ставка.
Исключение есть — нельзя менять работу в регионе на компанию в Москве или Санкт-Петербурге, на которые программа IT-ипотеки не распространяется.
Вторые сутки по аэродрому ВСУ в Вознесенске активно летят "Искандеры" и беспилотники. Также ночью ВС РФ нанесли мощный комбинированный удар по объектам в тылах.