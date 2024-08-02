Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мошенники обманули жительницу Альметьевска на 18 миллионов рублей
Белоруссия расширяет сеть мультибрендовых центров в России
Game Pass в августе 2024: все новинки и обновления месяца
Стало известно, как проверить исправность световых приборов
Модные кроссовки: что выбрать для стильного осеннего гардероба
Повышение качества изображения Steam Deck с новыми панелями DeckHD
Какие овощи можно сажать рядом с кабачками
Саудовская Аравия представила план по проведению чемпионата мира по футболу 2034 года
Самые загрязнённые и самые чистые пляжи Сочи по данным исследования "Сириус"
В правительстве поделились ожиданиями от нового зелёного стандарта домостроения

Хуснулин: новый ГОСТ способствует внедрению передовых технологий в ИЖС

1:53
Недвижимость

Новый стандарт зелёного индивидуального жилищного строительства способствует внедрению передовых технологий в домостроении, считает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Хуснулин: новый ГОСТ способствует внедрению передовых технологий в ИЖС
Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Его мнение обнародовала пресс-служба российского правительства ко дню вступления ГОСТа в силу 1 августа.

"Зелёный ГОСТ Р для ИЖС станет одним из инструментов реализации задачи по широкому внедрению передовых зелёных технологий строительства, а также ориентиром для компаний, которые хотят повысить конкурентность своих проектов и использовать при их реализации современные и технологичные решения", — цитируют Хуснуллина в сообщении.

ГОСТ Р для ИЖС был разработан институтом развития "Дом.РФ". До утверждения он был протестирован застройщиками малоэтажных жилых комплексов и производителями домокомплектов в различных регионах страны, а также Национальным агентством малоэтажного и коттеджного строительства. По их оценке, выполнение критериев для базового уровня не приводит к значительному увеличению стоимости проекта, но позволяет снизить расходы на коммунальные услуги — за счёт уменьшения потребления энергоресурсов на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, а также благодаря мероприятиям по сокращению использования воды и предотвращению протечек. Всего стандарт включает 45 критериев, разделённых на восемь категорий, за соответствие которым объект ИЖС может получить до 90 баллов.

По словам генерального директора "Дом.РФ" Виталия Мутко, новый стандарт задает качественные параметры развития ИЖС. Возглавляемая им госкорпорация приложит все усилия по информированию участников рынка от выгодах зелёного загородного домостроения.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Рецепт вкусного и сочного мяса по-французски, приготовленного в духовке

Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.

Сочное мясо по-французски
Безвозвратные потери ВСУ в ходе спецоперации превысили 700 тысяч человек
Сводка с фронта: первая партия F-16 якобы уже прибыла на Украину, Зеленский приказал удержать Волчанск любой ценой
Одесса на грани восстания. Рогулей клянут и ждут русских
Наступление ВСУ на Энергодар логично, но чрезвычайно рискованно
ВСУ попытались атаковать Севастополь американской ракетой ATACMS Дмитрий Плотников Хроники демилитаризации Украины: есть ли свет в конце тоннеля Андрей Николаев Николай Гоголь: знаток женской моды и сладкоежка Сергей Лебедев
В США прокомментировали уничтожение еще одного "Абрамса" на Украине
В Британии назвали мощного противника поставленных ВСУ F-16
Зеленский сдулся или его сдули? Почему Киев вдруг захотел референдума в стране по вопросу РФ
Зеленский сдулся или его сдули? Почему Киев вдруг захотел референдума в стране по вопросу РФ
Последние материалы
Повышение качества изображения Steam Deck с новыми панелями DeckHD
Какие овощи можно сажать рядом с кабачками
Саудовская Аравия представила план по проведению чемпионата мира по футболу 2034 года
Самые загрязнённые и самые чистые пляжи Сочи по данным исследования "Сириус"
Nutrition Neuroscience: средиземноморская диета поможет сохранить когнитивные функции
Анастасия Волочкова возмутилась вседозволенностью артистов
Лолита Милявская занялась "отмыванием денег"
ЕС обсуждает запрет на импорт свежей рыбы из России
Шакшука: теперь это популярное израильское блюдо любят и в России
FOX 13 News Utah: скандальный пассажир сорвал рейс и устроил хаос
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников