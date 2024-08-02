В правительстве поделились ожиданиями от нового зелёного стандарта домостроения

Хуснулин: новый ГОСТ способствует внедрению передовых технологий в ИЖС

1:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Новый стандарт зелёного индивидуального жилищного строительства способствует внедрению передовых технологий в домостроении, считает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Его мнение обнародовала пресс-служба российского правительства ко дню вступления ГОСТа в силу 1 августа.

"Зелёный ГОСТ Р для ИЖС станет одним из инструментов реализации задачи по широкому внедрению передовых зелёных технологий строительства, а также ориентиром для компаний, которые хотят повысить конкурентность своих проектов и использовать при их реализации современные и технологичные решения", — цитируют Хуснуллина в сообщении.

ГОСТ Р для ИЖС был разработан институтом развития "Дом.РФ". До утверждения он был протестирован застройщиками малоэтажных жилых комплексов и производителями домокомплектов в различных регионах страны, а также Национальным агентством малоэтажного и коттеджного строительства. По их оценке, выполнение критериев для базового уровня не приводит к значительному увеличению стоимости проекта, но позволяет снизить расходы на коммунальные услуги — за счёт уменьшения потребления энергоресурсов на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, а также благодаря мероприятиям по сокращению использования воды и предотвращению протечек. Всего стандарт включает 45 критериев, разделённых на восемь категорий, за соответствие которым объект ИЖС может получить до 90 баллов.

По словам генерального директора "Дом.РФ" Виталия Мутко, новый стандарт задает качественные параметры развития ИЖС. Возглавляемая им госкорпорация приложит все усилия по информированию участников рынка от выгодах зелёного загородного домостроения.