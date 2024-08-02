Полезные советы: как правильно стирать коврик для ванной

Перед стиркой коврик желательно поместить в чехол или завернуть в наволочку, чтобы он не повредил барабан.
Наполните ванну или большую раковину теплой водой, затем добавьте мягкое моющее средство. Опустите коврик в воду и вспеньте руками, убедившись, что весь коврик погружен в воду. Оставьте коврик в воде на 10-15 минут. Потом для стирки в стиральной машине рекомендуется выбирать режим деликатной стирки (или "ручная стирка") и обязательно отключать цикл отжима. Рекомендуется использовать неагрессивное моющее средство или нейтральное мыло.
Для большинства ковров не подходит машинная стирка. Нельзя стирать коврики из вискозы, джута, льна, а также любые изделия с клеевой или джутовой основой.
Рекомендуем внимательно изучить маркировку производителя — в ней может содержаться дополнительная информация об особенностях товара.
Влажный ковер следует вынести на улицу и разложить на ровной поверхности, положив под него хлопчатобумажную ткань.
В процессе сушки необходимо несколько раз перевернуть ковер, чтобы обеспечить полную и равномерную сушку. Вешать его на перекладину нельзя — велик риск деформации основания.
Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.