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Полезные советы: как правильно стирать коврик для ванной

Секреты, как правильно стирать коврик для ванной

1:26
Недвижимость

Перед стиркой коврик желательно поместить в чехол или завернуть в наволочку, чтобы он не повредил барабан.

Секреты, как правильно стирать коврик для ванной
Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, CC BY 3.0

Стирка тканевых ковриков

Наполните ванну или большую раковину теплой водой, затем добавьте мягкое моющее средство. Опустите коврик в воду и вспеньте руками, убедившись, что весь коврик погружен в воду. Оставьте коврик в воде на 10-15 минут. Потом для стирки в стиральной машине рекомендуется выбирать режим деликатной стирки (или "ручная стирка") и обязательно отключать цикл отжима. Рекомендуется использовать неагрессивное моющее средство или нейтральное мыло.

Какие ковры нельзя стирать в машине

Для большинства ковров не подходит машинная стирка. Нельзя стирать коврики из вискозы, джута, льна, а также любые изделия с клеевой или джутовой основой.

Рекомендуем внимательно изучить маркировку производителя — в ней может содержаться дополнительная информация об особенностях товара.

Как правильно сушить коврик для ванной

Влажный ковер следует вынести на улицу и разложить на ровной поверхности, положив под него хлопчатобумажную ткань.

В процессе сушки необходимо несколько раз перевернуть ковер, чтобы обеспечить полную и равномерную сушку. Вешать его на перекладину нельзя — велик риск деформации основания.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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