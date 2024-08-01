Раскрыто ещё одно важное ограничение продлённой IT-ипотеки

Взявшие IT-ипотеку не смогут уволиться до её выплаты

0:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Взявшие IT-ипотеку не смогут уволиться до её выплаты, сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Фото: Mos.ru

Ранее было объявлено о продлении этой льготной программы жилищного кредитования на новых условиях до 2030 года.

В среду Минцифры привело в своём телеграм-канале изменения условий IT-ипотеки по сравнению с теми, какими они были ранее.

В том числе:

кроме обязательной IT-аккредитации работодатель должен иметь статус компании, получающей налоговые льготы,

ранее после получения IT-ипотеки надо было отработать пять лет, а теперь — до полной её выплаты.

После продления программа поможет улучшить жилищные условия 82 тысячам айтишников, надеются в правительстве.