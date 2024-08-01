Раскрыто ещё одно важное ограничение продлённой IT-ипотеки

Взявшие IT-ипотеку не смогут уволиться до её выплаты, сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
Ранее было объявлено о продлении этой льготной программы жилищного кредитования на новых условиях до 2030 года.
В среду Минцифры привело в своём телеграм-канале изменения условий IT-ипотеки по сравнению с теми, какими они были ранее.
В том числе:
После продления программа поможет улучшить жилищные условия 82 тысячам айтишников, надеются в правительстве.
Вторые сутки по аэродрому ВСУ в Вознесенске активно летят "Искандеры" и беспилотники. Также ночью ВС РФ нанесли мощный комбинированный удар по объектам в тылах.