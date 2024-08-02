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Как выбрать подходящий стол для кухни: рекомендации экспертов

Советы, как выбрать стол для кухни

Недвижимость

Стол должен быть прочным, износостойким, долговечным. Он не должен создавать лишних проблем с уборкой для хозяйки.

Советы, как выбрать стол для кухни
Фото: Needpix.com by palmettophoto1 (pixabay.com), CC0

Кроме того, сама атмосфера кухни, с ее повышенной влажностью и перепадами температур, требует особого подхода к выбору мебели.

Какой стол лучше для кухни: круглый или прямоугольный

Прямоугольный стол занимает меньше места и может быть размещен вплотную к стене. Он может вместить больше людей.

Круглый стол создает уютную атмосферу, особенно в небольшой компании. Люди хорошо видят и слышат друг друга и находятся на одинаковом расстоянии друг от друга.

Как выбрать стол для маленькой кухни

Идеально подойдет небольшой квадратный или прямоугольный обеденный стол. Небольшой круглый стол выглядит менее массивным и визуально облегчает пространство, но при этом имеет меньшую полезную площадь столешницы. Тем не менее у него нет острых углов, поэтому за ним комфортнее сидеть.

Какой стол подойдет для классической кухни

Овальный обеденный стол – это стильно. Подходит для классических интерьеров, французского стиля, модерна. Размеры овального стола рассчитываются так же, как и прямоугольного, но его обтекаемая форма позволяет разместить его в маленькой кухне, так как острые углы требуют большего пространства вокруг него.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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