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Аналитик Колядов сделал прогноз относительно ставок по ипотеке в 2025 году

Аналитик Колядов предрёк снижение ставок по ипотеке в 2025 году на 2-3%

1:32
Недвижимость

В 2025 году ожидается снижение ипотечных ставок на 2-3%. Такие прогнозы озвучил Максим Колядов, руководитель по работе с физическими лицами компании "Страховой брокер AMsec24".

Аналитик Колядов предрёк снижение ставок по ипотеке в 2025 году на 2-3%
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

"Ожидается, что в 2025 году рынок недвижимости ждет "оттепель", и мы сможем увидеть ставку по ипотечным программам на 2-3% ниже, чем установлена в 2024 году", — отметил Колядов, которого цитирует Газета.Ru.

Эксперт также отметил, что в настоящее время многие граждане занимают выжидательную позицию в отношении приобретения жилья.

Для защиты своих сбережений от инфляции Колядов рекомендует использовать различные финансовые инструменты, такие как банковские депозиты, облигации и инвестиции в акции компаний. Также он советует обратить внимание на товары длительного пользования.

Ранее снижение ипотечных ставок прогнозировала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она заявила, что замедление инфляции является приоритетом для финансового регулятора. Однако некоторые эксперты полагают, что повышение ключевой ставки не всегда приводит к снижению темпов инфляции.

Управляющий директор и член совета директоров инвестиционной компании ЛМС Александр Клещёв считает, что регулятору необходимо искать альтернативные способы борьбы с ростом цен.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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