Ковры на полу остаются популярными, так как они практичны: защищают от шума, сохраняют тепло и создают уют, что важнее любой моды.
Однако есть три важных момента, которые могут испортить интерьер.
Эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино пояснила, как ковер может испортить обстановку, и мода здесь ни при чем.
Ошибка первая: размер
Ковер может быть с рисунком или без, разноцветным или однотонным, но его размер должен соответствовать площади комнаты.
Маленький ковер в просторной комнате с массивной мебелью будет выглядеть неуместно.
И наоборот, огромный ковер в маленькой комнате сделает ее еще более тесной.
Ошибка вторая: цвет
Не стоит выбирать ковер в тон мебели, пола или стен. Он должен быть темнее или светлее основного цвета интерьера.
Если все элементы интерьера будут одного цвета, помещение станет скучным и унылым. Это же касается фактуры.
Ошибка третья: рисунок
Орнамент или узоры, а также цвет ковра не должны быть слишком яркими. Ковер должен дополнять интерьер, а не привлекать к себе все внимание.
К тому же яркий ковер может перегрузить интерьер.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.