Три распространенные ошибки при выборе ковра и как их избежать

Три распространенные ошибки при выборе ковра

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ковры на полу остаются популярными, так как они практичны: защищают от шума, сохраняют тепло и создают уют, что важнее любой моды.

Фото: www.flickr.com by Николас Бабаян, CC BY-SA 2.0

Однако есть три важных момента, которые могут испортить интерьер.

Эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино пояснила, как ковер может испортить обстановку, и мода здесь ни при чем.

Ошибка первая: размер

Ковер может быть с рисунком или без, разноцветным или однотонным, но его размер должен соответствовать площади комнаты.

Маленький ковер в просторной комнате с массивной мебелью будет выглядеть неуместно.

И наоборот, огромный ковер в маленькой комнате сделает ее еще более тесной.

Ошибка вторая: цвет

Не стоит выбирать ковер в тон мебели, пола или стен. Он должен быть темнее или светлее основного цвета интерьера.

Если все элементы интерьера будут одного цвета, помещение станет скучным и унылым. Это же касается фактуры.

Ошибка третья: рисунок

Орнамент или узоры, а также цвет ковра не должны быть слишком яркими. Ковер должен дополнять интерьер, а не привлекать к себе все внимание.

К тому же яркий ковер может перегрузить интерьер.