Как избежать беспорядка в малогабаритной квартире: практические рекомендации

Жизнь в небольшой квартире может быть комфортной при правильной организации хранения.
Захламленные полки, труднодоступные вещи и громоздкая мебель создают беспорядок и раздражение, отмечает дизайнер Юлия Тычино.
Рассмотрим частые ошибки в обустройстве малогабаритных квартир, чтобы избежать их и создать уют в своем доме.
Громоздкие шкафы
Массивная мебель в маленьких квартирах — это серьезная проблема. Она занимает много места, ограничивает пространство и часто оказывается недостаточно вместительной.
Лучше отказаться от отдельно стоящих шкафов и заменить их встроенными моделями. Такие шкафы компактны, имеют множество полок и реек, удобные дверцы и могут быть выполнены по индивидуальным размерам. Можно даже заказать шкаф до потолка, чтобы увеличить место для хранения и избежать скопления пыли. Для гармонии с пространством окрасьте мебель в тон стен.
Пустые стены в гостиной
Владельцы небольших квартир не могут позволить себе оставлять стены пустыми, так как это снижает возможности хранения.
Используйте настенные шкафы, полки и модульные системы. Вместо одной стены с телевизором лучше установить ТВ-стенку с ящиками или подвесную тумбу для книг, документов и других предметов.
Кровать или диван без ящиков
Независимо от того, выбираете ли вы кровать или диван, важно, чтобы они имели ящики для хранения. Современные модели с нишами стильные, вместительные и могут заменить комод, тумбу или шкаф.
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