Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жители регионов РФ озвучили предпочтительную длительность отпуска
Как правильно хранить огурцы в морозилке
Зелёный или синий: почему в Японии светофоры отличаются
Что делать, если собака скучает дома в одиночестве
Певица Глюк’oZa расплатилась с налоговой и готовится к лечению в клинике
В Московском планетарии рассказали о Каллисто
Секреты идеального бритья: как избежать основных ошибок
Сергей Жуков показал, как выглядела его группа на заре музыкальной карьеры
Стало известно, чем дождевые черви вредят огороду
Как визуально увеличить пространство маленькой кухни: советы и идеи

Как визуально увеличить пространство маленькой кухни

Недвижимость

Небольшая кухня может стать настоящей проблемой для тех, кто любит готовить. Однако, применив несколько простых приемов, можно визуально увеличить пространство даже самой маленькой кухни.

Как визуально увеличить пространство маленькой кухни
Фото: PxHere is licensed under CC0

Первое, на что стоит обратить внимание, — это правильная расстановка мебели. Идеальный вариант — разместить холодильник и шкафы вдоль стен кухни. Это освободит центр для рабочих зон. От громоздких обеденных столов лучше отказаться, заменив их компактным столиком у стены или барной стойкой.

Второе, важно максимально использовать вертикальное пространство. Полки, крючки и корзины на стенах помогут разместить множество предметов. Высокие шкафы до потолка также увеличат вместимость.

Третье, необходимо продумать освещение. Точечные светильники над рабочими зонами сделают кухню светлее и просторнее. Отражающие поверхности, такие как металлические фасады шкафов, визуально расширят пространство.

Четвертое, правильно подобранные цвета кухни могут визуально увеличить пространство. Темные цвета для стен и пола лучше избегать. Предпочтительны светлые оттенки — бежевый, белый, серый, которые отражают свет и создают ощущение простора.

Пятое, выбирайте мебель, экономящую пространство. Выдвижные и трансформируемые столы быстро освобождают рабочую зону. Многофункциональная техника, например, микроволновка с функцией духовки, поможет сэкономить место. Открытые полки и стеллажи лучше закрытых шкафов.

Шестое, откажитесь от ненужных вещей и посуды. Чем меньше предметов на кухне, тем просторнее она кажется. Регулярная уборка и поддержание чистоты также создают ощущение большего пространства.

Седьмое, зонируйте пространство кухни. Разделите ее на функциональные зоны для приготовления, хранения и приема пищи. Разноуровневые полки, перегородки и разная отделка стен помогут выделить эти зоны. Складные дверцы позволят при необходимости отгородить часть кухни, например, скрыть зону хранения продуктов или посуду. Это создаст впечатление отдельных комнат вместо одного маленького пространства.

Главное — планировать кухню с учетом реальных потребностей и образа жизни хозяев. Тогда даже на ограниченном пространстве можно создать функциональную и эргономичную кухню, которая будет радовать глаз и не вызывать ощущение тесноты. Правильная планировка и дизайн позволяют творить настоящие чудеса.

Эти простые способы помогут визуально расширить маленькую кухню и сделать ее удобной для готовки и приятной для пребывания.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: российские бойцы зашли в Торецк, Киев не может найти способ, как остановить русских у Покровска

Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.

Русский десант ВДВ в Часовом Яре перешёл канал "Северский Донец — Донбасс"
Безвозвратные потери ВСУ в ходе спецоперации превысили 700 тысяч человек
Сводка с фронта: первая партия F-16 якобы уже прибыла на Украину, Зеленский приказал удержать Волчанск любой ценой
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
Трамп разоблачён: вот что значит его "мирный план" для России
Зеленский вдруг резко захотел референдумов по территории Дмитрий Плотников "Молодой тигр" Азии Индонезия ставит на военное сотрудничество с Россией Любовь Степушова
Генштаб Украины создаёт новую "суперштурмовую" бригаду ВСУ. Где она будет погибать?
Чехия заподозрила Германию в воровстве её газа
Певица Глюкоза признавалась, что после таблетки Лолиты она отключилась от реальности на сцене
Певица Глюкоза признавалась, что после таблетки Лолиты она отключилась от реальности на сцене
Последние материалы
Жители регионов РФ озвучили предпочтительную длительность отпуска
Как правильно хранить огурцы в морозилке
Зелёный или синий: почему в Японии светофоры отличаются
Что делать, если собака скучает дома в одиночестве
Певица Глюк’oZa расплатилась с налоговой и готовится к лечению в клинике
В Московском планетарии рассказали о Каллисто
Секреты идеального бритья: как избежать основных ошибок
Сергей Жуков показал, как выглядела его группа на заре музыкальной карьеры
Стало известно, чем дождевые черви вредят огороду
Больше 400 долларов за куб: в Европе от страха войны на Ближнем Востоке подорожал газ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников