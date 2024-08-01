Хотите купить квартиру в Москве? Узнайте, сколько лет придётся копить

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На покупку квартиры в Москве придётся копить 10,5 лет

1:24
Недвижимость

Согласно расчётам генерального директора портала "Мир квартир" Павла Луценко, покупка квартиры на первичном рынке Москвы теперь требует накопления в течение 10,5 лет, а на вторичном рынке — 11,3 года.

На покупку квартиры в Москве придётся копить 10,5 лет
Фото: Unsplash by Maria Ziegler

Эти данные были опубликованы РИА Новости.

Эксперт отметил, что за последний год цены на квартиры в новостройках выросли на 14%, достигнув 21,4 миллиона рублей. При этом средняя зарплата в Москве, по данным Росстата, составляет 157,4 тысячи рублей в месяц.

Если всю эту сумму откладывать на покупку жилья, то на приобретение квартиры в новостройке понадобится 11,3 года. В 2023 году этот срок был длиннее — 12,1 года при средней зарплате в 128,3 тысячи рублей.

На вторичном рынке квартиры подорожали в среднем на 17%, до 19,9 миллиона рублей. На их приобретение потребуется откладывать всю среднюю зарплату в течение 10,5 лет. В 2023 году для накопления на "вторичку" было нужно 11 лет, отметил Луценко.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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