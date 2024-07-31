IT-ипотеку продлили, но ужесточили условия: что нужно знать в 2024 году?

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Правительство продлило программу льготной IT-ипотеки

1:03
Недвижимость

Правительство России решило продлить действие программы льготной ипотеки для IT-специалистов до 2030 года, однако с новыми условиями. Изменения коснулись и доступности кредита. 

Правительство продлило программу льготной IT-ипотеки
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

В мае 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал запуск программы льготной ипотеки с 5% годовой ставкой, предназначенной для работников аккредитованных IT-компаний.

В 2023 году программа была модифицирована, расширив возрастной диапазон заемщиков с 18 до 50 лет. На данный момент правительство решило продлить программу до 2030 года, изменив при этом условия предоставления кредита.

По обновленным правилам, максимальная процентная ставка по льготной ипотеке теперь составит 6% годовых, а максимальная сумма кредита — 9 миллионов рублей. Также предусмотрена возможность снижения ставки за счет дополнительных банковских и региональных программ.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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