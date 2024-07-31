Секреты прибыльной недвижимости: советы, которые не расскажут в агентствах

Бардина: люди ценят "эффект 15-минутной доступности" при выборе квартиры

Директор департамента продаж жилой недвижимости ГК "Сумма элементов" Светлана Бардина сообщила, что россияне часто стремятся сохранить средства, инвестируя в ликвидную недвижимость, которую можно быстро продать без значительных скидок.

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По её словам, жильё, отличающееся развитой инфраструктурой, удобным расположением и хорошей транспортной доступностью, всегда будет пользоваться высоким спросом, сообщает kp.ru.

Она объяснила, что в настоящее время люди особенно ценят концепцию "15-минутной доступности", когда все необходимые социальные и коммерческие объекты находятся в пешей доступности от квартиры.

Такое жильё, по её мнению, подходит как для перепродажи, так и для сдачи в аренду. Также Светлана Бардина отметила важность расположения недвижимости, добавив, что наиболее предпочтительно, чтобы оно находилось в регионе с высокой рождаемостью и благополучной ситуацией на рынке труда.