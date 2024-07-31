Директор инфраструктурных и коммерческих проектов компании "Кронфорт" Сергей Сергеев отметил, что сдача квартиры в аренду может обеспечить стабильный доход при правильном выборе объекта.
По его мнению, инвестиции в недвижимость имеют несколько значительных преимуществ, таких как низкий уровень рисков, надежность и простота, что делает их доступными даже для начинающих инвесторов.
Также, по его словам, приобретение квартиры защищает капитал от инфляции, а в случае необходимости такой актив можно продать, передать по наследству или использовать для собственного проживания, сообщает "Петербург Эксперт".
Сергей Сергеев подчеркнул, что при вложениях в перспективные и нестандартные локации возможно получать стабильную прибыль круглый год.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.