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Инвестиции в недвижимость защищают капитал и обеспечивают стабильный доход: мнение эксперта

Сергеев: сдача квартиры в аренду обеспечит стабильный доход

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Недвижимость

Директор инфраструктурных и коммерческих проектов компании "Кронфорт" Сергей Сергеев отметил, что сдача квартиры в аренду может обеспечить стабильный доход при правильном выборе объекта.

Сергеев: сдача квартиры в аренду обеспечит стабильный доход
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По его мнению, инвестиции в недвижимость имеют несколько значительных преимуществ, таких как низкий уровень рисков, надежность и простота, что делает их доступными даже для начинающих инвесторов.

Также, по его словам, приобретение квартиры защищает капитал от инфляции, а в случае необходимости такой актив можно продать, передать по наследству или использовать для собственного проживания, сообщает "Петербург Эксперт".

Сергей Сергеев подчеркнул, что при вложениях в перспективные и нестандартные локации возможно получать стабильную прибыль круглый год.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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