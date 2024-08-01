Как улучшить качество воздуха в квартире: названы основные правила

Советы, как повысить качество воздуха в квартире

1:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

От воздуха в доме зависит самочувствие и даже здоровье человека. В этой статье вы узнаете, как можно улучшить качество воздуха в своем доме.

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Как улучшить качество воздуха в доме

Важно регулярно вытирать пыль и проводить влажную уборку в доме. Кроме того, убирайте постельное белье вовремя — примерно раз в неделю. Используйте вытяжные вентиляторы при приготовлении пищи. Проветривайте комнаты не реже двух раз в день, широко открывая окна.

Уменьшите влажность, чтобы избежать появления плесени и грибка, и регулярно меняйте фильтры кондиционеров..

Как избавиться от плохого воздуха в доме

Избегайте химических веществ, таких как освежители воздуха, спреи и чистящие средства, или используйте более экологичный вариант. Регулярно пылесосьте ковры и ковровые покрытия.

Вы также можете использовать портативные очистители воздуха, предназначенные для фильтрации воздуха в одной комнате.

Какое растение очищает воздух в доме

Лидером по очистке воздуха, несомненно, является хлорофитум. Красивое подвесное растение будет отлично смотреться на кухне. Он сам по себе способен нейтрализовать все токсичные вещества, которые появляются во время приготовления пищи с газом. Еще можно приобрести герань и алоэ.