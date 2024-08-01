Какие ошибки чаще всего допускают при выборе штор: мнение дизайнеров

Дизайнеры рассказали, какие ошибки допускаются при выборе штор

1:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Шторы — важный элемент домашнего интерьера. В этой статье мы расскажем, как правильно выбрать шторы для дома и каких ошибок не стоит допускать при выборе.

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Какие ошибки можно допустить при выборе штор

Иногда сложно подобрать правильный оттенок штор. Выбирайте нейтральные оттенки, например, черный, белый, бежевый, серый.

Неправильное определение длины и ширины штор также является распространенной ошибкой. Чтобы получить правильный размер, важно тщательно измерить все параметры ваших окон и расстояние от карниза до пола.

Некачественная ткань тоже может стать проблемой, а добавление большого количества аксессуаров часто выглядит неуместно и старомодно.

Какие шторы смотрятся стильно и красиво

Французские шторы всегда выглядят роскошно и дорого. Шторы такого типа состоят из нескольких секций, которые образуют ровные, плавные складки. Важно, чтобы интерьер комнаты сочетался с французскими шторами. Они являются элегантным украшением окна, при этом являясь элементом классического стиля.

Выбирайте качественные ткани для штор, такие как шелк, бархат или лен. Они источают изысканность, элегантность и стиль. Эти материалы имеют плотную текстуру, которая мгновенно добавляет ощущение роскоши в любой интерьер. Кроме того, плотность ткани не позволит солнечному свету проникать в ваш дом по утрам.

Чем лучше оттенок вписывается в картину интерьера, тем дороже он выглядит. Выигрышным вариантом станет текстиль глубоких, сложных темных или пастельных тонов.