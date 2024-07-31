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Почему один светильник в комнате — ошибка: как многослойное освещение улучшает интерьер

Эксперт объясняет, почему один светильник в комнате не создаёт уюта

1:09
Недвижимость

Человек, устанавливающий в комнате лишь один светильник, совершают серьёзную ошибку.

Эксперт объясняет, почему один светильник в комнате не создаёт уюта
Фото: Wikipedia by Leon Brooks, PDM

Хотя один единственный светильник, например люстра, может освещать помещение, этого недостаточно для создания уютной и стильной атмосферы.

Отсутствие дополнительных источников света отрицательно сказывается на интерьере, делая комнату менее комфортной и привлекательной.

Юлия Тычино, эксперт по дизайну и интерьерам подчеркивает важность многоуровневого освещения в жилых помещениях.

Почему один светильник в комнате — это проблема
Если в спальне или гостиной установлен только один светильник, это может создавать ощущение неуютности и стеснённости. Комната будет казаться менее стильной и неопрятной. Люстра не сможет равномерно освещать все углы, и в некоторых местах будет тускло.

Решение этой проблемы простое: добавьте дополнительные источники света.

Настенные, напольные и настольные светильники не только улучшат освещение в разных зонах комнаты, но и подчеркнут её интерьерные достоинства.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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