Почему один светильник в комнате — ошибка: как многослойное освещение улучшает интерьер

Эксперт объясняет, почему один светильник в комнате не создаёт уюта

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Человек, устанавливающий в комнате лишь один светильник, совершают серьёзную ошибку.

Фото: Wikipedia by Leon Brooks, PDM

Хотя один единственный светильник, например люстра, может освещать помещение, этого недостаточно для создания уютной и стильной атмосферы.

Отсутствие дополнительных источников света отрицательно сказывается на интерьере, делая комнату менее комфортной и привлекательной.

Юлия Тычино, эксперт по дизайну и интерьерам подчеркивает важность многоуровневого освещения в жилых помещениях.

Почему один светильник в комнате — это проблема

Если в спальне или гостиной установлен только один светильник, это может создавать ощущение неуютности и стеснённости. Комната будет казаться менее стильной и неопрятной. Люстра не сможет равномерно освещать все углы, и в некоторых местах будет тускло.

Решение этой проблемы простое: добавьте дополнительные источники света.

Настенные, напольные и настольные светильники не только улучшат освещение в разных зонах комнаты, но и подчеркнут её интерьерные достоинства.