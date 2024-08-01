Как выбрать идеальный фартук для кухни: советы от эксперта дизайна

Интерьер кухни существенно влияет на наше настроение в процессе готовки: работать в уютной и комфортной обстановке гораздо приятнее.
Поэтому важно постараться улучшить интерьер кухни, насколько это возможно.
Юлия Тычино, эксперт по дизайну, предлагает три полезных совета для улучшения вашего кухонного пространства.
Что следует учесть:
Инвестируйте в фартук
На первый взгляд может показаться, что фартук — это несущественная деталь, но он играет значительную роль в общем восприятии кухни. Поскольку на фартук уходит сравнительно немного материала, можно выбрать что-то действительно эффектное и стильное, например, красивую мозаичную плитку с современным принтом.
Выберите эффектную столешницу
Фактура и внешний вид столешницы тоже важны для восприятия кухни. Подберите материал, который будет не только практичным, но и визуально привлекательным.
Обновите аксессуары
Все кухонные предметы и вспомогательные аксессуары должны выглядеть аккуратно. Особое внимание стоит уделить тем вещам, которые находятся на виду. Храните на столешнице только те приборы и технику, которые вы используете ежедневно.
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