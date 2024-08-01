Как выбрать идеальный фартук для кухни: советы от эксперта дизайна

Как выбрать идеальный фартук для кухни

Интерьер кухни существенно влияет на наше настроение в процессе готовки: работать в уютной и комфортной обстановке гораздо приятнее.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Поэтому важно постараться улучшить интерьер кухни, насколько это возможно.

Юлия Тычино, эксперт по дизайну, предлагает три полезных совета для улучшения вашего кухонного пространства.

Что следует учесть:

Инвестируйте в фартук

На первый взгляд может показаться, что фартук — это несущественная деталь, но он играет значительную роль в общем восприятии кухни. Поскольку на фартук уходит сравнительно немного материала, можно выбрать что-то действительно эффектное и стильное, например, красивую мозаичную плитку с современным принтом.

Выберите эффектную столешницу

Фактура и внешний вид столешницы тоже важны для восприятия кухни. Подберите материал, который будет не только практичным, но и визуально привлекательным.

Обновите аксессуары

Все кухонные предметы и вспомогательные аксессуары должны выглядеть аккуратно. Особое внимание стоит уделить тем вещам, которые находятся на виду. Храните на столешнице только те приборы и технику, которые вы используете ежедневно.