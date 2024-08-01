Эксперт раскрыла, какие цвета нельзя использовать в спальне для комфортного сна

Многие недооценивают важность правильного выбора цветовой палитры для спальни, что нередко приводит к негативным последствиям.
Слишком яркие цвета могут повысить уровень тревожности, что совершенно неприемлемо для комнаты, предназначенной для отдыха.
Юлия Тычино, эксперт в области дизайна и интерьера, упомянула, какие цвета следует избегать в спальне.
Цвета, которые не рекомендуются для интерьера спальни:
Речь идет о оттенках, которые способствуют повышению нервного напряжения.
Эти цвета отлично подходят для рабочих помещений или для зон общения, но не для спальни:
— Красный
— Оранжевый
— Ярко-жёлтый
Такие цвета активизируют человека, что может привести к увеличению тревожности и проблемам со сном.
Для спальни лучше выбрать успокаивающие оттенки, такие как зелёный, голубой или бежевый.
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