Эксперт раскрыла, какие цвета нельзя использовать в спальне для комфортного сна

Избегайте этих 3 цветов в спальне, чтобы улучшить качество сна

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Многие недооценивают важность правильного выбора цветовой палитры для спальни, что нередко приводит к негативным последствиям.

Фото: commons.wikimedia. org by Derek Jensen, PDM

Слишком яркие цвета могут повысить уровень тревожности, что совершенно неприемлемо для комнаты, предназначенной для отдыха.

Юлия Тычино, эксперт в области дизайна и интерьера, упомянула, какие цвета следует избегать в спальне.

Цвета, которые не рекомендуются для интерьера спальни:

Речь идет о оттенках, которые способствуют повышению нервного напряжения.

Эти цвета отлично подходят для рабочих помещений или для зон общения, но не для спальни:

— Красный

— Оранжевый

— Ярко-жёлтый

Такие цвета активизируют человека, что может привести к увеличению тревожности и проблемам со сном.

Для спальни лучше выбрать успокаивающие оттенки, такие как зелёный, голубой или бежевый.