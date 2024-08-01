Иногда мы сами не замечаем, как заполняем пространство бесполезными и ненужными предметами.
Из-за этого интерьер становится неряшливым, неопрятным и негативно сказывается на настроении.
Дизайнер интерьеров Юлия Тычино предлагает избавиться от некоторых вещей, чтобы улучшить обстановку.
Какие предметы стоит убрать:
Посуда, которой вы не пользуетесь
Помните, что сервизы часто оказываются неудачными подарками — не каждая хозяйка будет их использовать. В итоге у многих накапливается гора ненужной посуды. Хранить её нет смысла, лучше отдать тем, кому она действительно нужна.
Книги, которые вы не читаете
Если книги не вызывают интереса и явно потрепаны, их хранение вряд ли оправдано. Они только будут создавать ощущение беспорядка в квартире.
Большое количество зеркал
Ранее было модно использовать множество зеркал и отражающих поверхностей для визуального расширения пространства. Но в действительности это может вызывать дискомфорт и перегружать интерьер.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.