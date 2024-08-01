Как очистить интерьер от ненужных предметов: советы дизайнера Юлии Тычино

Дизайнер советует избавиться от ряда предметов для улучшения интерьера

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Иногда мы сами не замечаем, как заполняем пространство бесполезными и ненужными предметами.

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Из-за этого интерьер становится неряшливым, неопрятным и негативно сказывается на настроении.

Дизайнер интерьеров Юлия Тычино предлагает избавиться от некоторых вещей, чтобы улучшить обстановку.

Какие предметы стоит убрать:

Посуда, которой вы не пользуетесь

Помните, что сервизы часто оказываются неудачными подарками — не каждая хозяйка будет их использовать. В итоге у многих накапливается гора ненужной посуды. Хранить её нет смысла, лучше отдать тем, кому она действительно нужна.

Книги, которые вы не читаете

Если книги не вызывают интереса и явно потрепаны, их хранение вряд ли оправдано. Они только будут создавать ощущение беспорядка в квартире.

Большое количество зеркал

Ранее было модно использовать множество зеркал и отражающих поверхностей для визуального расширения пространства. Но в действительности это может вызывать дискомфорт и перегружать интерьер.