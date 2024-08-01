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Выяснилось, сколько времени потребуется, чтобы накопить на квартиру в новостройке в Москве

Чтобы купить новостройку в Москве, придётся копить 11 лет

1:43
Недвижимость

Эксперты подсчитали, сколько времени потребуется москвичам для накопления средств на покупку квартиры.

Чтобы купить новостройку в Москве, придётся копить 11 лет
Фото: unsplash.com by Carl Nenzen Loven, PDM

Генеральный директор портала "Мир квартир" Павел Луценко в разговоре с РИА Новости сообщил, что для приобретения жилья в новостройке придётся копить 11,3 года, а на вторичном рынке — 10,5 года.

Луценко отметил, что за год среднестатистическая квартира в новостройке подорожала на 14 % — до 21,4 миллиона рублей. Средняя зарплата в Москве, по данным Росстата, составляет 157,4 тысячи рублей в месяц. Если откладывать всю зарплату целиком, то на покупку новостройки потребуется 11,3 года. В 2023 году этот срок составлял 12,1 года при среднем доходе в 128,3 тысячи рублей.

Квартиры на вторичном рынке также подорожали за год — в среднем на 17 %, до 19,9 миллиона рублей. На их покупку придётся откладывать всю зарплату 10,5 года. В 2023 году для накопления на вторичное жильё требовалось 11 лет.

Руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов добавил, что индексация зарплат за последние полтора года опережает рост средних цен предложения, но доступность жилья не увеличивается, так как ипотека стала дороже, а получить одобрение на жилищный кредит стало сложнее.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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