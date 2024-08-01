Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Санкции против России навредили туристическому сектору Финляндии
Загитова прокомментировала слухи про её отношения с Егором Кридом
Кинологи рассказали, почему собака трясётся
Как отказ от душа может привести к обострению кожных заболеваний
Туристы объяснили, почему стоит посетить Тюмень
Регулярное употребление груш помогает в борьбе с лишним весом
Салат со свёклой, фетой и грецкими орехами: вкусно и полезно
Прохор Шаляпин заявил, что купил дом для Волочковой
Пловец Сомов заявил, что все французы говорят о загрязнении Сены
Стало известно, в каких трёх городах новостройки в июле подорожали сильнее, чем в Москве

В июле цены на новостройки в трёх городах-миллионниках росли быстрее московских

1:30
Недвижимость

В июле 2024 года новостройки в трёх российских городах-миллионниках росли в цене быстрее, чем в Москве. Сильнее всего подорожали новостройки в Самаре — на 15,5 % за месяц. Также по темпам роста цен в июле Москву опередили Нижний Новгород и Челябинск.

В июле цены на новостройки в трёх городах-миллионниках росли быстрее московских
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 4.0

Основной причиной подорожания новостроек в Самаре стало появление на рынке ряда высокобюджетных проектов. В Нижнем Новгороде и Челябинске цены выросли из-за того, что самые дешёвые квартиры в новостройках были распроданы, что привело к снижению общего объёма предложения и повышению средних цен.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на новостройки также увеличились, но менее значительно — на 2,3 % и 2,1 % соответственно. В Екатеринбурге, Перми, Красноярске и Новосибирске средние цены на новостройки за месяц почти не изменились, их динамика находится в диапазоне от -1 % до +1 %.

Самое существенное снижение цен в июле произошло в Уфе — квадратный метр новостроек здесь подешевел на 10,8 %, причиной стало появление в продаже большого объёма более бюджетных квартир. В Волгограде и Омске цены также снизились, но менее значительно — на 4,6 % и 3 % соответственно.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: российские бойцы зашли в Торецк, Киев не может найти способ, как остановить русских у Покровска

Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.

Русский десант ВДВ в Часовом Яре перешёл канал "Северский Донец — Донбасс"
Безвозвратные потери ВСУ в ходе спецоперации превысили 700 тысяч человек
Сводка с фронта: первая партия F-16 якобы уже прибыла на Украину, Зеленский приказал удержать Волчанск любой ценой
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
Трамп разоблачён: вот что значит его "мирный план" для России
Зеленский вдруг резко захотел референдумов по территории Дмитрий Плотников "Молодой тигр" Азии Индонезия ставит на военное сотрудничество с Россией Любовь Степушова
Генштаб Украины создаёт новую "суперштурмовую" бригаду ВСУ. Где она будет погибать?
Чехия заподозрила Германию в воровстве её газа
Певица Глюкоза признавалась, что после таблетки Лолиты она отключилась от реальности на сцене
Певица Глюкоза признавалась, что после таблетки Лолиты она отключилась от реальности на сцене
Последние материалы
Андрей Данилко показал моложавую Пугачёву в Юрмале
Проверенные методы ухода за волосами для идеальной гладкости и блеска
Более 72% таксистов в России не против работать нелегально
У Галкина* есть основание избавиться от статуса иноагента — смерть
Советы, как повысить качество воздуха в квартире
Врач Миллер: арбуз не даст вам крепко спать, если съесть его в "неправильное" время
Алексей Воробьёв заявил, что он не готовился к роли молодого Владимира Путина
Прогноз урожая зерна в России на 2024 год остаётся прежним
Сочное мясо по-французски
Дрожи, Европа: российские туристы вновь едут в страны ЕС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников