Стало известно, в каких трёх городах новостройки в июле подорожали сильнее, чем в Москве

В июле цены на новостройки в трёх городах-миллионниках росли быстрее московских

1:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В июле 2024 года новостройки в трёх российских городах-миллионниках росли в цене быстрее, чем в Москве. Сильнее всего подорожали новостройки в Самаре — на 15,5 % за месяц. Также по темпам роста цен в июле Москву опередили Нижний Новгород и Челябинск.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 4.0

Основной причиной подорожания новостроек в Самаре стало появление на рынке ряда высокобюджетных проектов. В Нижнем Новгороде и Челябинске цены выросли из-за того, что самые дешёвые квартиры в новостройках были распроданы, что привело к снижению общего объёма предложения и повышению средних цен.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на новостройки также увеличились, но менее значительно — на 2,3 % и 2,1 % соответственно. В Екатеринбурге, Перми, Красноярске и Новосибирске средние цены на новостройки за месяц почти не изменились, их динамика находится в диапазоне от -1 % до +1 %.

Самое существенное снижение цен в июле произошло в Уфе — квадратный метр новостроек здесь подешевел на 10,8 %, причиной стало появление в продаже большого объёма более бюджетных квартир. В Волгограде и Омске цены также снизились, но менее значительно — на 4,6 % и 3 % соответственно.