Раскрыт секрет выбора трендового цвета для кухонного интерьера

Дизайнер Нужина посоветовала оживить интерьер кухни ярким миксером

1:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Ведущий бренд-менеджер STARWIND Анна Нужина подсказала читателям РИАМО, какие цвета лучше использовать в оформлении кухни для придания ей правильной атмосферы.

Фото: Needpix.com by palmettophoto1 (pixabay.com), CC0

Холодные оттенки, такие как синий и голубой, обладают успокаивающим и расслабляющим эффектом, способствуют отдыху. Они часто используются в интерьерах спален и ванных комнат. Тёплые цвета, включая красный, оранжевый и жёлтый – наоборот, бодрят, стимулируют и повышают аппетит. Эти оттенки прекрасно подходят для оформления кухонного пространства.

«Сегодня бытовая техника, как крупная, так и мелкая, становится неотъемлемой частью интерьера, наравне с мебелью и декором. Один из популярных подходов — использование техники в качестве стильного акцента», — заметила собеседница издания.

По её словам, хит продаж сейчас – яркие планетарные миксеры, красного и фиолетового цветов. А минимализм – напротив, теряет популярность. «Тем не менее, мы учитываем и вкусы любителей классики: в нашей линейке можно найти устройства спокойных пастельных тонов, которые гармонично впишутся в интерьер и создадут сдержанный, лаконичный образ кухни», — добавила эксперт.

Цветовые решения в интерьере могут значительно влиять на эмоциональное состояние человека. Это связано с тем, что разные цвета вызывают различные эмоции и ассоциации. Например, красный цвет ассоциируется с энергией и страстью, а синий – с миром и спокойствием. Поэтому выбор цвета для интерьера зависит от личных предпочтений и характера владельца дома, – подытожила Нужина.