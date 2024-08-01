Раскрыт секрет выбора трендового цвета для кухонного интерьера

Ведущий бренд-менеджер STARWIND Анна Нужина подсказала читателям РИАМО, какие цвета лучше использовать в оформлении кухни для придания ей правильной атмосферы.
Холодные оттенки, такие как синий и голубой, обладают успокаивающим и расслабляющим эффектом, способствуют отдыху. Они часто используются в интерьерах спален и ванных комнат. Тёплые цвета, включая красный, оранжевый и жёлтый – наоборот, бодрят, стимулируют и повышают аппетит. Эти оттенки прекрасно подходят для оформления кухонного пространства.
«Сегодня бытовая техника, как крупная, так и мелкая, становится неотъемлемой частью интерьера, наравне с мебелью и декором. Один из популярных подходов — использование техники в качестве стильного акцента», — заметила собеседница издания.
По её словам, хит продаж сейчас – яркие планетарные миксеры, красного и фиолетового цветов. А минимализм – напротив, теряет популярность. «Тем не менее, мы учитываем и вкусы любителей классики: в нашей линейке можно найти устройства спокойных пастельных тонов, которые гармонично впишутся в интерьер и создадут сдержанный, лаконичный образ кухни», — добавила эксперт.
Цветовые решения в интерьере могут значительно влиять на эмоциональное состояние человека. Это связано с тем, что разные цвета вызывают различные эмоции и ассоциации. Например, красный цвет ассоциируется с энергией и страстью, а синий – с миром и спокойствием. Поэтому выбор цвета для интерьера зависит от личных предпочтений и характера владельца дома, – подытожила Нужина.
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