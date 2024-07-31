IT-ипотеку продлили до 2030 года — вот новые условия

IT-ипотека будет продлена с августа 2024 года на новых условиях, сообщили в среду в правительстве РФ.
Максимальная процентная ставка составит 6% годовых, а максимальная сумма кредита – 9 миллионов рублей. Однако ставка может быть дополнительно снижена благодаря банковским и региональным программам.
Чтобы получить льготный кредит, IT-специалисты должны соответствовать определённым требованиям. В городах-миллионниках, включая Московскую и Ленинградскую области, минимальная зарплата до вычета НДФЛ должна составлять не менее 150 тысяч рублей. В других городах и населённых пунктах этот показатель составляет 90 тысяч рублей в месяц.
Обновлённая программа направлена на развитие квалифицированных IT-специалистов в регионах. Она не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург.
IT-ипотеку можно оформить на покупку строящегося или готового жилья на первичном рынке недвижимости, а также на индивидуальное жилищное строительство. Программа доступна для специалистов в возрасте от 18 до 50 лет, работающих в аккредитованных IT-компаниях, соответствующих критериям получателей налоговых льгот.
«На сегодняшний день отечественная цифровая индустрия развивается высокими темпами, и важно, чтобы это развитие происходило по всей России равномерно», – прокомментировал вице-премьер Дмитрий Григоренко.
По его прогнозам, льготной IT-ипотекой воспользуются не менее 82 тысяч айтишников.
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