IT-ипотеку продлили до 2030 года — вот новые условия

Правительство объявило о продлении IT-ипотеки до 2030 года

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

IT-ипотека будет продлена с августа 2024 года на новых условиях, сообщили в среду в правительстве РФ.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Максимальная процентная ставка составит 6% годовых, а максимальная сумма кредита – 9 миллионов рублей. Однако ставка может быть дополнительно снижена благодаря банковским и региональным программам.

Чтобы получить льготный кредит, IT-специалисты должны соответствовать определённым требованиям. В городах-миллионниках, включая Московскую и Ленинградскую области, минимальная зарплата до вычета НДФЛ должна составлять не менее 150 тысяч рублей. В других городах и населённых пунктах этот показатель составляет 90 тысяч рублей в месяц.

Обновлённая программа направлена на развитие квалифицированных IT-специалистов в регионах. Она не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург.

IT-ипотеку можно оформить на покупку строящегося или готового жилья на первичном рынке недвижимости, а также на индивидуальное жилищное строительство. Программа доступна для специалистов в возрасте от 18 до 50 лет, работающих в аккредитованных IT-компаниях, соответствующих критериям получателей налоговых льгот.

«На сегодняшний день отечественная цифровая индустрия развивается высокими темпами, и важно, чтобы это развитие происходило по всей России равномерно», – прокомментировал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

По его прогнозам, льготной IT-ипотекой воспользуются не менее 82 тысяч айтишников.