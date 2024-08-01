Чем стеклянная дверь в подъезде лучше металлической и могут ли жильцы потребовать её заменить

Юрист Константин Крохин: противопожарные двери в подъезде должны быть стеклянными

3:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Подъездная дверь должна быть с прозрачной вставкой, заявил дизайнер Артемий Лебедев. "Потому что это безопасность. Ты, выходя из дома, видишь, что на улице: вдруг там что — ты не вышел, или наоборот, не войдя в подъезд, ты уже знаешь, какая там обстановка — тебя там не ждёт зомби с кувалдой. А когда дверь металлическая, ты ничего не знаешь — наугад и в ту, и в другую сторону", — объяснил он в интервью YouTube-каналу Smarent Pro недвижимость.

Фото: Mos.ru by Евгений Самарин, PDM

Дизайнер всея Руси талдычит об этом лет десять, и наконец, по его утверждению, добился своего. "Слава богу, во всех новостройках этот вопрос решён — теперь в Москве нельзя строить дома, где нет светопрозрачной входной группы", — заявил он.

На радостях некоторые ресурсы посоветовали жильцам потребовать от управляющей компании заменить им дверь в подъезде на стеклянную, ссылаясь на ст. 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации.

"Я не слышал о таких изменениях. В доме, где я прописан, провели капитальный ремонт, — это старый дом, больше 100 лет, — где-то 2-3 года назад. Никаких вставок там нет, просто железная дверь. Поэтому, может быть, где-то что-то и приняли, но надо понимать, что даже если примут новые СанПиНы или СНИПы, какие-то нормы и правила, то это же не значит, что все двери будут меняться. Такие деньги, и кому это нужно вообще?" — прокомментировал председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета ТПП РФ по ЖКХ, юрист Константин Крохин.

В разговоре с Pravda.Ru он усомнился, что жильцы в большинстве своём вообще станут поднимать этот вопрос. А если кто-то проявит активность — скорее всего безрезультатно. "Сдаёте вы на содержание, вы не сдаёте на двери, правильно? У вас подметают, убирают", — объяснил собеседник издания.

Если хочется жить в красоте и комфорте — возьмите инициативу в свои руки: скиньтесь с соседями на дверь, посоветовал Крохин.

По его словам, только эвакуационные двери в подъезде должны быть стеклянными — это уже давно закреплено правилами пожарной безопасности и почти везде соблюдается. "То есть они специальной пожаростойкости, они размещены на путях эвакуации, для того чтобы дым не распространялся в случае пожара, — уточнил он. — Плотные двери, там есть стеклянная вставка, и видно, что происходит в этом переходе".

"В современных домах с конца 1990-х, помимо обычных лестниц, путей эвакуации, есть ещё незадымляемые. Специальная лестница, на которую не попадает дым, она не соединена с лифтовыми холлами, то есть это специальный выход отдельный. Там тоже есть требования к этим дверям. Они тоже обязаны иметь не то что стеклянные вставки, а половина этих дверей из стекла. Но стекло это противопожарное такое, чтобы человек мог его спокойно кулаком разбить и открыть, эвакуироваться и так далее", — заключил эксперт.