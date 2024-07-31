Эксперт по дизайну объясняет, почему один светильник не подходит для комфортного интерьера

Почему недостаток светильников разрушает уют в вашем интерьере

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Установка лишь одного светильника в комнате — это серьёзная ошибка. Несмотря на то, что один источник света, вроде люстры, может обеспечить минимальное освещение, этого недостаточно для полноценного комфорта и эстетики интерьера.

Фото: wikimedia.org by Андрей Бутко, CC BY-SA 3.0

Отсутствие дополнительных светильников отрицательно сказывается на уюте и визуальной привлекательности комнаты. Комната будет казаться менее стильной и более тесной. Кроме того, одна люстра не сможет равномерно осветить все уголки помещения, что приведёт к темным участкам.

Чтобы улучшить освещение и создать гармоничную атмосферу, важно использовать несколько источников света. Настенные, напольные и настольные светильники помогут не только освещать конкретные зоны, но и подчеркнуть достоинства вашего интерьера. Юлия Тычино, эксперт по дизайну и интерьеру подчеркивает, что многослойное освещение — ключ к созданию комфортного и стильного жилого пространства.