Установка лишь одного светильника в комнате — это серьёзная ошибка. Несмотря на то, что один источник света, вроде люстры, может обеспечить минимальное освещение, этого недостаточно для полноценного комфорта и эстетики интерьера.
Отсутствие дополнительных светильников отрицательно сказывается на уюте и визуальной привлекательности комнаты. Комната будет казаться менее стильной и более тесной. Кроме того, одна люстра не сможет равномерно осветить все уголки помещения, что приведёт к темным участкам.
Чтобы улучшить освещение и создать гармоничную атмосферу, важно использовать несколько источников света. Настенные, напольные и настольные светильники помогут не только освещать конкретные зоны, но и подчеркнуть достоинства вашего интерьера. Юлия Тычино, эксперт по дизайну и интерьеру подчеркивает, что многослойное освещение — ключ к созданию комфортного и стильного жилого пространства.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.