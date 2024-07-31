Как преобразить окно: советы по декорированию от эксперта Юлии Тычино

Топ-3 идеи для стильного оформления окна

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Оформление окна — это не только про шторы и занавески. С чуть-чуть креативности можно значительно изменить внешний вид вашего пространства.

Фото: unsplash.com by Александр Шамбон, PDM

Если вы не знаете, с чего начать, вот несколько советов от дизайнера Юлии Тычино.

Используем подоконник

Если ваш подоконник широкий и глубокий, его можно превратить в мини-столик. Украсьте его декоративными элементами, такими как вазы или растения, но не забывайте, что важно сохранить хороший обзор и не утяжелять пространство.

Используем шторы

На лето отличным решением будет повесить легкие натуральные шторы, предпочтительно льняные. Они пропускают и мягко рассеивают солнечный свет, что придает интерьеру свежесть и легкость.

Используем откосы

Чтобы преобразить оконный проем, попробуйте сделать откосы из дерева, желательно в том же оттенке, что и подоконник. Это особенно хорошо смотрится в интерьере классического стиля. Если дерево вам не нравится, можно выбрать натуральный камень, избегая пластиковых заменителей.