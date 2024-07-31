Как преобразить окно: советы по декорированию от эксперта Юлии Тычино

Оформление окна — это не только про шторы и занавески. С чуть-чуть креативности можно значительно изменить внешний вид вашего пространства.
Если вы не знаете, с чего начать, вот несколько советов от дизайнера Юлии Тычино.
Используем подоконник
Если ваш подоконник широкий и глубокий, его можно превратить в мини-столик. Украсьте его декоративными элементами, такими как вазы или растения, но не забывайте, что важно сохранить хороший обзор и не утяжелять пространство.
Используем шторы
На лето отличным решением будет повесить легкие натуральные шторы, предпочтительно льняные. Они пропускают и мягко рассеивают солнечный свет, что придает интерьеру свежесть и легкость.
Используем откосы
Чтобы преобразить оконный проем, попробуйте сделать откосы из дерева, желательно в том же оттенке, что и подоконник. Это особенно хорошо смотрится в интерьере классического стиля. Если дерево вам не нравится, можно выбрать натуральный камень, избегая пластиковых заменителей.
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