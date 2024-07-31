Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи ответили, полезен ли бег во время менструального цикла
Разочарование года: турист раскрыл все минусы отдыха в Сочи
Певица Нюша не стала бороться за детей с бывшим мужем
Алла Пугачёва заявила, что не может преодолеть барьер и вернуться на сцену
Канье Уэст установил тотальный контроль за жизнью Бьянки Цензори
Максимум 2,8 млн рублей: Путин установил максимальный размер по ДСЖ
В России разработан катализатор из рутения для синтеза гетероциклических соединений
В РФ разрешили майнинг криптовалют
Блогерша Мария Погребняк не может уйти в декретный отпуск из-за работы
Как подготовить дачу к продаже: советы по увеличению стоимости

Эксперт рассказал, как подготовить дачу к продаже

1:35
Недвижимость

Если правильно подготовить дачу к продаже, можно значительно повысить её стоимость.

Эксперт рассказал, как подготовить дачу к продаже
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Дизайнер Юлия Тычино объяснила, что такое хоумстейджинг.

Что такое хоумстейджинг

С английского это слово переводится как "постановка дома". Хоумстейджинг — это подготовка недвижимости к продаже и её презентация в самом выгодном свете.

Что нужно сделать в доме

Избавьтесь от хлама
Захламленное помещение отталкивает потенциальных покупателей.

Уберите личные вещи
Покупатели должны иметь возможность представить себя на месте хозяев дома.

Сделайте мелкий ремонт
Подклейте обои, почините краны. Небольшие недочёты, такие как отошедшие обои и капающий кран, могут негативно повлиять на мнение потенциальных покупателей.

Обновите внешний вид дома
Установите фонари или настенные светильники на углах и фасаде здания. Хорошее освещение сделает дом более привлекательным в вечернее время.

Что нужно сделать на участке

Выровняйте ландшафт
Посадите газонную траву, чтобы участок выглядел ухоженным. Уберите заросли и мусор, чтобы у покупателя не возникало лишних хлопот.

Создайте зону отдыха
Организуйте простую зону отдыха с навесом и лавочками, оборудуйте мангальную зону и обустройте дорожки.

Приведите в порядок постройки
Отремонтируйте и покрасьте сараи и другие постройки. Не забудьте также про забор.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: российские бойцы зашли в Торецк, Киев не может найти способ, как остановить русских у Покровска

Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.

Русский десант ВДВ в Часовом Яре перешёл канал "Северский Донец — Донбасс"
Началась битва за Торецк. Город будет взят, откуда ВСУ не ждали
ВСУ смирились с потерей Торецка: даже "Авдеевку устроить не удалось"
Сводка с фронта: фотосессию Зеленского и Сырского прервали ФАБы, экс-уголовники брошены на наших "северян"
Boeing и Airbus теряют контроль над небом: китайские самолёты угрожают дуополии
Новая "суперштурмовая" бригада ВСУ уже сталкивается с проблемой Дмитрий Плотников Началась битва за Торецк. Город будет взят, откуда ВСУ не ждали Любовь Степушова Русские офицеры всегда оставались большими героями, будь на балу или на войне Сергей Лебедев
Аргентина составила план госпереворота в Венесуэле. От Мадуро зависит многое
США перебросили на Украину управляемых ИИ роботов-убийц русских
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
Последние материалы
Канье Уэст установил тотальный контроль за жизнью Бьянки Цензори
Максимум 2,8 млн рублей: Путин установил максимальный размер по ДСЖ
В России разработан катализатор из рутения для синтеза гетероциклических соединений
В РФ разрешили майнинг криптовалют
Блогерша Мария Погребняк не может уйти в декретный отпуск из-за работы
LVMH становится крупным спонсором Олимпийских игр 2024
Почему важно использовать SPF: основные риски и последствия
Актриса Риз Уизерспун отправилась на свидание спустя год после развода
Эксперт рассказал, как подготовить дачу к продаже
Переживший инсульт певец Алексей Воробьёв заявил, что русские не сдаются
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников