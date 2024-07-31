Как подготовить дачу к продаже: советы по увеличению стоимости

Эксперт рассказал, как подготовить дачу к продаже

1:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если правильно подготовить дачу к продаже, можно значительно повысить её стоимость.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Дизайнер Юлия Тычино объяснила, что такое хоумстейджинг.

Что такое хоумстейджинг

С английского это слово переводится как "постановка дома". Хоумстейджинг — это подготовка недвижимости к продаже и её презентация в самом выгодном свете.

Что нужно сделать в доме

Избавьтесь от хлама

Захламленное помещение отталкивает потенциальных покупателей.

Уберите личные вещи

Покупатели должны иметь возможность представить себя на месте хозяев дома.

Сделайте мелкий ремонт

Подклейте обои, почините краны. Небольшие недочёты, такие как отошедшие обои и капающий кран, могут негативно повлиять на мнение потенциальных покупателей.

Обновите внешний вид дома

Установите фонари или настенные светильники на углах и фасаде здания. Хорошее освещение сделает дом более привлекательным в вечернее время.

Что нужно сделать на участке

Выровняйте ландшафт

Посадите газонную траву, чтобы участок выглядел ухоженным. Уберите заросли и мусор, чтобы у покупателя не возникало лишних хлопот.

Создайте зону отдыха

Организуйте простую зону отдыха с навесом и лавочками, оборудуйте мангальную зону и обустройте дорожки.

Приведите в порядок постройки

Отремонтируйте и покрасьте сараи и другие постройки. Не забудьте также про забор.