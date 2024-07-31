Обустройство кухонной зоны требует от ответственного лица большой внимательности — малейшая ошибка может не только испортить настроение на многие годы, но и негативно сказаться на семейном бюджете.
Одной из таких ошибок является установка угловой мойки, утверждает дизайнер Юлия Тычино.
Многие полагают, что угловая мойка помогает эффективно использовать пространство и оптимизировать непродуктивные зоны.
Однако радость от такого решения быстро проходит из-за неудобств в процессе использования, особенно если дополнительно установлен скошенный угол в тумбе гарнитура.
Первая проблема заключается в необходимости постоянно тянуться к мойке при мытье посуды.
Вторая проблема в том, что в углу свет будет блокироваться вашим собственным телом. Хотя это можно решить, установив дополнительное освещение в рабочей зоне.
Боли в спине, однако, устранить сложнее.
Кроме того, есть риск получить травму головы из-за близости верхних шкафов — нужно быть предельно осторожными при открывании или закрывании дверец, чтобы случайно не удариться. Это и есть третий недостаток.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.