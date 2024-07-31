Три главные ошибки при установке угловой мойки в кухонной зоне

Почему установка угловой мойки на кухне — плохая идея

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Обустройство кухонной зоны требует от ответственного лица большой внимательности — малейшая ошибка может не только испортить настроение на многие годы, но и негативно сказаться на семейном бюджете.

Фото: Администрация городского округа Котельники is licensed under public domain

Одной из таких ошибок является установка угловой мойки, утверждает дизайнер Юлия Тычино.

Многие полагают, что угловая мойка помогает эффективно использовать пространство и оптимизировать непродуктивные зоны.

Однако радость от такого решения быстро проходит из-за неудобств в процессе использования, особенно если дополнительно установлен скошенный угол в тумбе гарнитура.

Первая проблема заключается в необходимости постоянно тянуться к мойке при мытье посуды.

Вторая проблема в том, что в углу свет будет блокироваться вашим собственным телом. Хотя это можно решить, установив дополнительное освещение в рабочей зоне.

Боли в спине, однако, устранить сложнее.

Кроме того, есть риск получить травму головы из-за близости верхних шкафов — нужно быть предельно осторожными при открывании или закрывании дверец, чтобы случайно не удариться. Это и есть третий недостаток.