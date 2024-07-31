Дети воспринимают планировку квартир не идентично с взрослыми

Как дети воспринимают планировку квартир?

0:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В агентстве "ПИК" рассказали, как квартиры с умными планировками воспринимаются детьми.

Фото: ФНС РФ is licensed under public domain

С концепцией умных планировок от компании ПИК вы сможете создать уникальное, комфортное и продуманное пространство в своём доме. В таких планировках вы сами определяете, какой будет ваша квартира, учитывая образ жизни и потребности жителей мегаполиса.

Существует множество вариантов планировочных решений. Вы можете выбрать квартиру с разнесёнными спальнями, гардеробными, сквозными санузлами и постирочными. Такая квартира понравится как взрослым, так и детям!