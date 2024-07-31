В агентстве "ПИК" рассказали, как квартиры с умными планировками воспринимаются детьми.
С концепцией умных планировок от компании ПИК вы сможете создать уникальное, комфортное и продуманное пространство в своём доме. В таких планировках вы сами определяете, какой будет ваша квартира, учитывая образ жизни и потребности жителей мегаполиса.
Существует множество вариантов планировочных решений. Вы можете выбрать квартиру с разнесёнными спальнями, гардеробными, сквозными санузлами и постирочными. Такая квартира понравится как взрослым, так и детям!
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.