"ПИК" разместил инструкцию по покупке квартиры онлайн

В агентстве "ПИК" квартиру теперь можно купить, не выходя из дома

1:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Квартиру от ПИК можно приобрести онлайн на сайте pik. ru. Это похоже на покупку товаров на маркетплейсах: всё максимально автоматизировано, не нужно стоять в очередях, ездить в офис или банк и заполнять бумаги.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

После регистрации на сайте pik. ru можно выбрать планировку и условия сделки, которые вам подходят. Там же можно посмотреть 3D-модели будущей квартиры и виртуально прогуляться по ней.

Для заключения договора долевого участия (ДДУ) потребуются только фото паспорта и СНИЛС. Электронную цифровую подпись, необходимую для ДДУ, привезёт курьер. После регистрации ДДУ Росреестром, деньги будут храниться на эскроу-счёте до полного выполнения обязательств застройщиком. Это гарантирует безопасность сделки для покупателя.

Если вы планируете взять ипотеку, ПИК предложит специальные условия и поможет получить одобрение. Размер ежемесячного платежа не нужно будет рассчитывать вручную — он будет указан на сайте.

Например, вы можете выбрать квартиру в проектах "Сиберово" и "Нокса парк" в Казани. Оба проекта расположены близко к центру, имеют варианты с предчистовой отделкой и оборудованы быстрыми и тихими лифтами. В непосредственной близости от них находятся школы, детские сады и дворы-парки.

Попробуйте добавить по квартире из каждого проекта в "Избранное" и сравнить их — это так же удобно, как сравнивать товары в онлайн-магазинах.