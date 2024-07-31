ПИК анонсировал открытие квартала "Москворечье"

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В историческом районе Москворечье-Сабурово, рядом со станциями метро "Каширская" и "Варшавская", ПИК строит новый квартал — "Москворечье". Это масштабный проект, который станет новым центром притяжения на карте города.

"Москворечье" — это не просто жилые дома, а целая архитектурная среда с разнообразием стилей и множеством деталей. Более 80 уникальных типов фасадов, высотные доминанты и камерные пространства создают комфортную среду для жизни и саморазвития.

В "Москворечье" все квартиры будут с готовой отделкой и продуманными планировками для разных сценариев жизни. Можно будет выбрать квартиру уникального формата — с угловыми окнами или с эркерами.

На территории проекта появятся школа, два детских сада и поликлиника, а также пешеходный бульвар с комфортными пространствами для отдыха. А для долгих прогулок подойдут расположенные рядом два исторических парка: "Коломенский" и "Царицыно".