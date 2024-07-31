В Петербурге откроется новый лицей им. Лермонтова

Осенью в Санкт-Петербурге откроется новый лицей имени М. Ю. Лермонтова.
Лицей разместится в здании XIX века, известном как "Лермонтовский 54". Это здание было бережно отреставрировано, чтобы стать частью комфортной городской среды. Открытие лицея запланировано на сентябрь 2024 года.
В лицее будут учиться 1000 учеников. Здесь созданы все условия для их обучения и развития. В лицее есть профильные классы, кабинет программирования роботов, актовый и спортивный залы, а также 25-метровый бассейн.
Здание лицея имеет богатую историю. Раньше в нём располагалось Николаевское кавалерийское училище. Его выпускниками были такие известные люди, как поэт Михаил Лермонтов, географ и путешественник Пётр Семёнов-Тян-Шанский и композитор Модест Мусоргский.
При реставрации здания мы постарались сохранить его исторический облик и пространства. Восстановлены фасад, лепные украшения, чугунная парадная лестница с колоннами, напольная мозаичная плитка и дубовый паркет.
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