Госдума сократила срок устранения недостатков в новостройках до трех лет

Госдума сократила гарантийный срок для новостроек до трех лет

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Госдума одобрила законопроект во втором и третьем чтениях, изменив срок для устранения недостатков покупателями с пяти до трех лет. Гарантийный срок будет исчисляться со дня передачи квартиры покупателю.

Фото: Flickr by Chris, CC BY 2.0

Эксперты Циан. Журналу обсудили, как это повлияет на покупателей новостроек. Генеральный директор "Ricci | Жилая недвижимость" Екатерина Ломтева отметила, что серьезные дефекты обычно выявляются в первые два года эксплуатации здания, включая усадку дома, некачественную отделку, проблемы с вентиляцией и коммуникациями. Остальные дефекты могут проявиться и после пяти лет, но процедура направления претензии застройщику останется прежней — изменится лишь срок подачи претензии.

Заместитель коммерческого директора по управлению объектами жилой недвижимости Asterus Татьяна Хлебалина считает, что три года — достаточный срок для выявления всех замечаний. Она подчеркнула, что основные дефекты, такие как проблемы с общестроительными работами, оконными конструкциями и инженерными системами, обычно обнаруживаются в первые полтора года.

Генеральный директор BMS Development Group Максим Слива согласен, что сокращение гарантийного срока до трех лет не приведет к серьезным изменениям для покупателей. За этот период собственники успевают выполнить отделку, а службы — провести первичную эксплуатацию здания, что позволяет выявить основные строительные дефекты. Он также считает, что новые правила будут стимулировать управляющие компании более ответственно относиться к своим обязанностям.

Однако, Максим Слива добавил, что сокращение гарантийного срока может привести к задержкам в передаче общедомового имущества управляющей компании и квартир и коммерческих помещений собственникам, так как срок гарантии исчисляется с даты подписания акта приема-передачи недвижимости.