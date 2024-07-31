Правительство поддержало законопроект о нотариальном заверении сделок по дарению жилья

Подарить жилье родственникам теперь можно будет только через нотариуса

2:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Правительство поддержало законопроект, обязывающий заверять сделки по дарению жилья у нотариуса. Сейчас документ рассматривается Госдумой. Изначально планировалось, что нотариальное оформление потребует только сделки между посторонними людьми, но в правительстве предложили распространить эти требования и на сделки между родственниками.

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Эксперты отмечают, что случаи дарения жилья посторонним людям случаются редко. Чаще всего недвижимость передают в дар близким родственникам. Авторы законопроекта подчеркивают, что дарение жилья чужим людям может указывать на социальный риск.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев уверен, что обязательное участие нотариуса в оформлении сделок не создаст значительных затрат для граждан. Нотариус, удостоверяя сделку, проводит комплексную проверку, включая проверку подлинности доверенностей, паспортов, а также запросы в ЗАГС, МВД и другие ведомства. Груздев считает, что это регулирование обеспечит дополнительную защиту имущественных прав граждан.

По информации "Российской газеты", мошенничество с жильем наиболее распространено в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, Краснодарском крае и Татарстане. Ущерб от таких мошенничеств за последние пять лет составил 5,5 млрд рублей. Принято считать, что от мошенников страдают в основном пенсионеры и необразованные люди, однако судебная практика показывает иную картину. 29% пострадавших находятся в возрасте 31-40 лет, 23% — моложе 30 лет. Примерно треть обманутых имеют высшее образование, 21% — неполное высшее, и только 27% — пенсионеры. Также 29% пострадавших — предприниматели, а 64% жертв аферистов были в браке.

По мнению зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова, участие нотариуса гарантирует правовую чистоту сделок и помогает участникам экономить время и силы.