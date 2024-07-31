Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в Совете Федерации, что ставки по жилищным кредитам начнут снижаться, когда инфляция замедлится. Она отметила, что это является одной из целей Центробанка.
Набиуллина напомнила, что до пандемии коронавируса, когда инфляция была низкой, российские банки предоставляли ипотечные кредиты под 8-9% годовых без государственной поддержки. Она уверена, что с замедлением инфляции и снижением ключевой ставки ставки по ипотеке также снизятся.
Стоит напомнить, что недавно Центробанк повысил ключевую ставку до 18%. По среднесрочному прогнозу ЦБ, ключевая ставка не опустится ниже 18% до конца 2024 года. Регулятор также не исключает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на предстоящих заседаниях.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.