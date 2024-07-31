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Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, когда снизятся ставки по ипотеке

Набиуллина рассказала, когда ждать снижения ставок по ипотеке

0:58
Недвижимость

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в Совете Федерации, что ставки по жилищным кредитам начнут снижаться, когда инфляция замедлится. Она отметила, что это является одной из целей Центробанка.

Набиуллина рассказала, когда ждать снижения ставок по ипотеке
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Набиуллина напомнила, что до пандемии коронавируса, когда инфляция была низкой, российские банки предоставляли ипотечные кредиты под 8-9% годовых без государственной поддержки. Она уверена, что с замедлением инфляции и снижением ключевой ставки ставки по ипотеке также снизятся.

Стоит напомнить, что недавно Центробанк повысил ключевую ставку до 18%. По среднесрочному прогнозу ЦБ, ключевая ставка не опустится ниже 18% до конца 2024 года. Регулятор также не исключает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на предстоящих заседаниях.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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