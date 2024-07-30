Специалисты платформы "Авито Недвижимость" провели опрос среди россиян, выяснив их цели при покупке жилой недвижимости.
Согласно результатам, 14% респондентов приобрели жилье с целью сохранить свои сбережения, как сообщают "Известия".
Аналитики также обнаружили, что 17% опрошенных планируют в будущем перепродать купленные земельные участки.
Большинство, а именно 58%, приобрели недвижимость для собственного проживания, а 23% сделали это ради детей.
Управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимость" Сергей Еремкин отметил, что земля под ИЖС часто приобретается для сохранения средств и последующей перепродажи.
Он объяснил, что причина кроется в более доступной стоимости таких участков. Это привлекает тех, кто не может позволить себе квартиру, но имеет возможность купить землю и построить на ней дом.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.