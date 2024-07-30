Квартиру-дворец с видом на Кремль выставили на продажу почти за 2 миллиарда рублей

В столице РФ продают квартиру за миллиард рублей

0:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Москве выставлена на продажу уникальная двухуровневая квартира стоимостью 1 миллиард 789 миллионов рублей, с живописным видом на Кремль.

Фото: commons.wikimedia.org by Carol M. Highsmith, CC0

Об этом сообщает Telegram-канал "Москва".

Эта эксклюзивная квартира включает в себя террасу на крыше, где можно наслаждаться панорамными видами столицы, а также собственный бассейн.

Площадь жилого пространства составляет внушительные 500 квадратных метров, что делает её идеальным выбором для тех, кто ценит простор и роскошь.

Внутреннее оформление выполнено в элегантном и современном стиле с использованием высококачественных материалов. Жилое пространство включает несколько спален, просторные гостиные зоны, а также роскошные ванные комнаты.