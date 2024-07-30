В Москве выставлена на продажу уникальная двухуровневая квартира стоимостью 1 миллиард 789 миллионов рублей, с живописным видом на Кремль.
Об этом сообщает Telegram-канал "Москва".
Эта эксклюзивная квартира включает в себя террасу на крыше, где можно наслаждаться панорамными видами столицы, а также собственный бассейн.
Площадь жилого пространства составляет внушительные 500 квадратных метров, что делает её идеальным выбором для тех, кто ценит простор и роскошь.
Внутреннее оформление выполнено в элегантном и современном стиле с использованием высококачественных материалов. Жилое пространство включает несколько спален, просторные гостиные зоны, а также роскошные ванные комнаты.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.