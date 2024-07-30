Россиянам не стоит ждать низких ставок по ипотеке в ближайшее время

Беляев: снижения ставок по ипотеке ждать не стоит

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Экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что в ближайшее время не стоит ожидать снижения ставок по ипотеке в России.

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По его мнению, хотя россияне в будущем и смогут увидеть более низкие проценты по ипотеке, это станет возможным лишь после того, как инфляция, вызванная цикличностью экономики и неблагоприятными условиями, постепенно утихнет.

Он подчеркивает, что это естественный процесс развития экономики, как сообщает News.ru.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила о том, что снижение ипотечных ставок в стране неизбежно, поскольку инфляция будет ослабевать.